Povia e Red Ronnie da NoVax al sostegno a Putin: “Sono gli ucraini che massacrano la Russia”

Sta facendo discutere tanto il servizio di Rete 4, per la trasmissione Zona Bianca, durante il quale è andata in onda la doppia intervista a Povia e a Red Ronnie che ha investito anche Putin. Quest’ultimo, già al centro di un caso di recente per le sue dichiarazioni a proposito degli ufo in Ucraina (ne abbiamo parlato con un altro articolo durante lo scorso fine settimana), si è concesso ai microfoni della trasmissione telefonicamente, non essendo presente a casa sua. Parole forti a proposito del conflitto in corso tra Russia ed Ucraina. Proviamo ad approfondire il tutto.

Cosa hanno detto Povia e Red Ronnie, da NoVax al sostegno a Putin in Russia

Il servizio di Zona Bianca, per la cronaca, è disponibile sul sito di Mediaset e tutti lo possono consultare, in modo da contestualizzare al meglio le dichiarazioni di Povia e Red Ronnie. Passati dall’essere NoVax al sostegno a Putin e alla causa della Russia. Partiamo proprio da Povia, raggiunto dal cronista a margine dell’ennesimo evento in cui si è presentato per dire la sua contro il green pass. In nome della libertà e della sua mai celata avversione al vaccino Covid.

A detta di Povia, le sanzioni alla Russia non hanno senso, anche perché con la moneta unica la cosa non avrà effetti. Inoltre, a suo dire ci apprestiamo ad accogliere i profughi dell’Ucraina, senza chiedere se siano vaccinati e se abbiano il green pass. Putin avrebbe agito solo come reazione, mentre nessuno parla di Erdogan e di quello che fa in Turchia ai curdi, solo perché lì c’è la NATO.

Passando da Povia a Red Ronnie, l’opinionista musicale conferma la presenza degli ufo, sottolineando che l’Ucraina in realtà da otto anni starebbe massacrando la popolazione russa. Il tutto, alimentando le proprie tesi con uscite complottiste, in merito al figlio di Biden che ha interessi in Ucraina.

