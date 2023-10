Un’iniziativa dei gestori della pagina ActionAid Perugia e del tutto scollegata dall’azione dell’associazione umanitaria, che nega che la pagina interessata abbia titolo e autorizzazione ad usarne nomi e loghi.

Insulti irripetibili, collegati ad una pagina cancellata. Linkeremo un articolo che ne descrive la portata ma ci rifiutiamo da farne megafono, limitandoci ad un riassunto.

Un delirante apologo contro Israele che accusa gli Ebrei di cose a caso, comprese la crocefissione di Cristo, il capitalismo, il NASDAQ e OnlyFans (!!), roba buttata a caso come in un sogno febbrile ma che sogno non era.

Post proHamas e anti-israeliani su ActionAid Perugia: ActionAid si dissocia

Fortunatamente in questo momento la pagina e i suoi attacchi sono stati cancellati, e ActionAid si dissocia.

“ActionAid Italia si dissocia nella maniera più netta e assoluta dai contenuti circolati sui social sotto la pagina “ActionAid Perugia”, che utilizza il nome e il logo ActionAid in maniera non autorizzata“

Riportano tutte le pagine ufficiali, che speriamo prendano i provvedimenti del caso.

