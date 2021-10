PornHub Casting a Sassari e Morciano di Romagna: una bufala che avanza

“Bufale, è vero che c’è il PornHub casting a Sassari e Morciano di Romagna?”. Questi sono i rumor creati da abili viralizzatori. Un’immagine, una didascalia ed ecco creata la fake news, che questa volta suona come una goliardata. L’immagine mostra un bus con la scritta PornHub Casting e sta circolando di bacheca in bacheca. I comuni “colpiti” dalla bufala sono quelli di Sassari e di Morciano di Romagna, e le amministrazioni locali attraverso gli organi di stampa sono intervenute per smentire la notizia.

Il sito Zoom24 parla di “casting a luci rosse bloccato dal sindaco di Morciano di Romagna”, e il primo cittadino ha parlato di “iniziativa non autorizzata”. Il primo cittadino di Morciano ha dunque fermato il bus del PornHub Casting? No, perché il bus del più popolare brand per adulti non è mai passato.

Il Resto del Carlino, infatti, precisa che di fatto a Morciano di Romagna il bus non è mai stati avvistato, ma la notizia ha comunque fatto il giro dei social. La stessa fenomenologia si è verificata a Sassari, ma sempre e solo in ambienti social. La foto usata per creare la bufala, del resto, è reperibile su Internet presso fonti straniere, addirittura nella sua versione integrale come accade su questo sito.

Su Corriere della Sera, tuttavia, il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti sostiene che la foto sia stata scattata dal suo vice e insieme avrebbero allertato i vigili. Corriere aggiunge:

Ma non c’è nessuna prova che il furgone appartenesse davvero a una flotta di mezzi incaricata dal super portale statunitense e tantomeno che ci fossero selezioni in corso. Ma dopo l’alt imposto dal Comune, il mezzo non è stato più avvistato per le vie di Morciano, anche se la voce che il sito porno fosse alla ricerca di attori si è trasformata in una leggenda metropolitana.

Abbiamo dunque una foto scattata da un vicesindaco, la chiamata dei vigili e la scomparsa di un bus con la scritta PornHub Casting che ha tutta l’aria di essere una leggenda metropolitana, ma di fatto non esiste alcuna conferma ufficiale.

