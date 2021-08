Un’immagine pubblicata domenica 15 agosto da una giornalista ha fatto il giro dei social ed è stata ripresa da alcune testate. La giornalista ha documentato un momento in cui 3 poliziotti si ritrovano a consumare il loro pasto all’esterno, due su un muretto e il terzo sugli scalini. “Effetto circolare che obbliga al Green Pass nelle mense”. La fotografia, dunque, mostrerebbe 3 poliziotti costretti a consumare all’esterno il loro pasto in quanto sprovvisti di Green Pass.

I sindacati: “Governo faccia chiarezza”

Fino al 13 agosto 2021, in effetti, il Governo non aveva fatto chiarezza sull’obbligo del Green Pass anche per l’accesso alle mense aziendali e per questo i sindacati avevano chiesto un esecutivo più deciso e trasparente senza “spazi discrezionali” (Assolombarda) ed evitare le scelte arbitrarie delle singole aziende.

Come riporta Corriere della Sera, quindi, “poco prima di Ferragosto” il sito del Governo ha aggiornato le FAQ estendendo l’obbligo del Green Pass anche alle mense aziendali.

Gli operatori del settore e i sindacati, dunque, si mostrano contrariati da tale modalità di estensione. Repubblica riporta che, tra i commenti di protesta, si legge: “Le mense aziendali non sono ristoranti. Una Faq del governo non è legge. I controlli non spettano a noi”. Tra le tante manifestazioni di protesta Monza Today riporta le dichiarazioni di Pasquale Alessandro Griesi, segretario milanese della Federazione Sindacale della Polizia di Stato:

Se in mensa non potranno andare i colleghi sprovvisti di green pass, potranno ugualmente lavorare a stretto contatto con i colleghi vaccinati, che in mensa, invece, possono accedere? Magari insieme sulla volante, al massimo a una trentina di centimetri di distanza, oppure in pattuglia in mezzo alla strada, o ancora insieme vicini durante le manifestazioni in piazza?

L’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine, in effetti, non è ancora in vigore. Trattandosi di una risposta arrivata nelle FAQ e non in un testo legislativo, si chiede ancora chiarezza sull’obbligo del Green Pass nelle mense aziendali.

La foto

Per chi ci chiede l’origine della foto, la stessa giornalista ha fornito i dettagli in un articolo: si tratta del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, e lo scatto è stato fatto a Gorizia. Ancora, la stessa ha pubblicato altre foto scattate da diverse angolature agli stessi poliziotti.

La giornalista insiste nell’affermare che gli agenti si trovino all’esterno in quanto sprovvisti di Green Pass “come confermato da fonti sindacali”, scrive. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

