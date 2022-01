Ci era pervenuta la segnalazione di un un “audio di Golf 1” sui ricoveri. Un lungo appello nel solito linguaggio confidenziale ed emotivo delle Catene Virali di S. Antonio in cui una voce maschile, declinando le sue accuse, compiva una vera e propria chiamata alle armi.

Un appello contro Bassetti, contro la vaccinazione, invitando diversi e non precisati avvocati ad agire contro le fake news del “mainstream”, dichiarando di aver personalmente condotto in ospedale diversi vaccinati gravissimi, insinunuando che nel suo reparto ci sono pochissimi novax e tutti i vaccinati sono gravissimi.

Quando non interveniamo subito non è perché “Buffale è in difficoltà, buffala è servo del Mainstream”. Ma perché ci sono ottime ragioni.

In questo caso perché la smentita era ed è in mano alle autorità competenti.

Policlinico contro l’audio di Golf 1 sui ricoveri: presto esposto contro ignoti

La premessa è che Golf 1 è l’identificativo di una delle maggiori automediche cittadine, e sia il 118 che il Policlinico hanno sconfessato i dati forniti nell’audio come falsi, provvedendo ad esposto per identificare il narratore per le sanzioni di rito.

Dai sanitari parte addirittura il sospetto che il narratore citato sia qualcuno che non mette piedi su una ambulanza da ormai mesi, quantomeno dalla prima ondata di sospensioni per il personale non vaccinato di ottobre.

In ogni caso, l’audio di Golf 1 sui ricoveri è stato sconfessato dagli interessati e le indagini proseguono.

