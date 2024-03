Più seri del previsto i problemi ai server Fortnite oggi 8 marzo con aggiornamento nuova stagione

Pare siano più seri del previsto i problemi emersi oggi coi server Fortnite, in occasione della manutenzione che è solitamente prevista con il rilascio di un ulteriore aggiornamento. A tal proposito, si parla con insistenza non tanto di una nuova stagione, ma del fatto che l’anomalia possa durare più a lungo di quanto ci si potesse aspettare. Proviamo a capire insieme come stiano le cose, auspicando che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile per chi attende segnali concreti qui in Italia.

Più complicati del previsto i problemi ai server Fortnite oggi 8 marzo: in difficoltà con l’aggiornamento per la nuova stagione

A differenza delle fake news del passato, come quella che abbiamo raccontato non molto tempo fa sul nostro sito, oggi ci sono effettivamente i presupposti per parlare di una vera e propria anomalia. Solitamente, infatti, gli interventi di manutenzione nell’arco di una o al massimo due ore possono essere archiviati in modo definitivo, ma appare evidente che la questione venuta a galla oggi 8 marzo sia un tantino più complessa rispetto a quella esaminata in altre circostanze.

Come confermato dal team via social, infatti, appaiono abbastanza complessi i problemi ai server Fortnite oggi 8 marzo con aggiornamento nuova stagione: “Ciao a tutti, abbiamo riscontrato un problema imprevisto durante la manutenzione e dobbiamo prolungare il tempo di inattività di almeno 8 ore aggiuntive. Ci scusiamo per aver fatto aspettare a tutti più del solito prima di entrare nel capitolo 5, stagione 2 di Battle Royale. Il team sta lavorando a questo problema il più rapidamente possibile e forniremo un altro aggiornamento quando avremo maggiori informazioni“.

Possibile che solo in serata, qui in Italia, sia possibile mettersi alle spalle una volta per tutte i problemi ai server Fortnite oggi 8 marzo con aggiornamento nuova stagione. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni sotto questo punto di vista.

