Fortnite chiude account e tracker: zero fonti oggi su Epic Games

Voci insistenti secondo cui Fortnite chiude account e tracker, ma abbiamo zero fonti oggi su Epic Games. In questi ultimi giorni è ritornata in auge una vecchia bufala riguardante Fortnite, uno dei giochi più popolari al mondo. Nel dettaglio si parla della chiusura di Fortnite nel 2023, ma questa notizia falsa era già stata smentita qualche mese fa, quando fece per la prima volta la sua comparsa sui social.

Fortnite chiude account e tracker: non abbiamo fonti autorevoli oggi su Epic Games

Dopo le bufale del passsato su alcuni youtuber di questo mondo, altri elementi da considerare oggi. Come ormai capita da tempo una vecchia bufala può far capolino nuovamente sul web, venendo riproposta sui social semplicemente per qualche click in più. Si ci mettono poi anche gli influencer ed i tiktoker a parlare della chiusura di Fortnite, ma nessuna notizia ufficiale è mai giunta dall’azienda produttrice Epic Games.

Anzi il gioco continua a fatturare un bel po’ di miliardi. Tra l’altro Fortnite ha anche accordi con programmi TV, musicisti, marchi e così via, non mancano le collaborazioni remunerative. Se quindi in questi giorni state leggendo sui social della possibile chiusura di Fortnite nel 2023, non dovete alimentare tale voce perché semplicemente è una bufala del passato che ha fatto la sua ricomparsa su internet.

I canali di comunicazione ufficiali del gioco non hanno mai diffuso una notizia del genere, nessun notiziario ne ha parlato e soprattutto nulla è trapelato a riguardo da Epic Games. Impensabile che uno dei giochi più acquistati al mondo possa ritrovarsi ad essere cancellato, Fortnite ha fatto la storia dei videogames e probabilmente continuerà a farla ancora per molto tempo. Tra l’altro si aggiorna costantemente ad interessanti novità che sono molto apprezzate dai gamer, non è un gioco noioso.

Non c’è quindi alcun modo di pensare che a breve possa esserci la chiusura di Fortnite. Questa bufala si è ripresentata in quest’ultimo periodo sui social, creando un po’ di scompiglio tra gli appassionati del gioco di Epic Games, ma si può dormire sonni tranquilli. La fake news è vecchia e semplicemente qualcuno si è divertito a riproporla. Insomma, nessuna conferma sui rumors secondo cui Fortnite chiude account e tracker, a proposito di Epic Games.

