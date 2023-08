Non risulta morto iShowSpeed: ricoverato in ospedale per cefalea a grappolo

Circolano voci incontrollate oggi 4 agosto su iShowSpeed, famoso youtuber che a detta di alcuni sui social sarebbe addirittura morto dopo il ricovero in ospedale per un caso di cefalea a grappolo. Una situazione delicata, che per certi versi richiama l’attenzione a quanto avvenuto in passato in Italia con Omar Palermo, noto anche come “Youtubo anche io”. In quel frangente, purtroppo, la notizia del decesso venne poi confermata nei giorni successivi alle prime indiscrezioni, come vi abbiamo riportato a suo tempo.

Zero fonti per le voci che danno per morto iShowSpeed: ricoverato in ospedale per un caso cefalea a grappolo

Senza girarci troppo intorno, possiamo dire che al momento della pubblicazione del nostro articolo non troviamo riscontri in merito alle indiscrezioni che danno per morto iShowSpeed. Il noto youtuber, infatti, se da un lato è ricoverato in ospedale per cefalea a grappolo, come riportato in questi giorni da una fonte tutto sommato abbastanza autorevole come il Daily Mail, allo stato attuale non starebbe così male da farci temere sulle sue sorti.

Il giovane, attraverso un video pubblicato sui suoi canali, ha confermato che tutto quello che fa risulti come un qualcosa che gli martella la testa ogni volta ed è estremamente arrabbiato. Dunque, non se la sta passando bene iShowSpeed, il cui vero nome è Darren Watkins Jr., con il trascorrere degli anni diventato famoso anche in Italia. Il giovano è mconosciuto per i suoi live streaming in cui gioca principalmente a Roblox, Fortnite e FIFA. Ed è anche riconoscibile per il suo amore per la leggenda del calcio Ronaldo.

La cefalea a grappolo, come noto anche qui da noi, è una forma di mal di testa molto intensa e che a conti fatti risulta localizzata per il paziente. Tuttavia, diventa limitante in quanto si presenta in più attacchi ripetuti. Al momento, dunque, si hanno conferme su iShowSpeed ricoverato in ospedale per questo problema, ma nessuna fonte sul fatto che sia morto.

