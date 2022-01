Pistocchi chiama, Zagarolo risponde

Il comune di Zagarolo ha tante virtù: ha anche dei Social Manager dall’istinto della battuta pronta e dell’autodifesa.

Abbiamo visto diffidenza verso il perdurare del meme “Il Molise non esiste”, siamo convinti che in fondo l’eterna rivalità Pisa-Livorno trovi qualche divertito estimatore come qualcuno pronto a contestare gli stereotipi attribuiti all’una e l’altra parte.

Ma quando il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha evocato Zagarolo come esempio di comune vuoto e poco ospitale, ecco la risposta pronta del comune

Buongiorno Maurizio, la invitiamo a venirci a trovare. Sicuramente Zagarolo non sarà Hollywood, ma può visitare Palazzo Rospigliosi, il Museo del Giocattolo, il Tondo, le chiese e gustare l’enogastronomia locale. La aspettiamo per un tordo matto alla brace? 🙂 pic.twitter.com/l9cJUYRnYs — Città di Zagarolo (@ComuneZagarolo) January 24, 2022

Certo, non aiuta essere stata lo sfondo (solo immaginario, in realtà il film fu girato a Roma) della commedia parodistico-scollacciata “Ultimo Tango a Zagarol”, ma direi che la proloco ha fatto un ottimo lavoro per destare e richiamare l’attenzione.

