Pioggia di SMS per reset password Instagram: ignorateli nel modo più assoluto

Stanno tornado i finti SMS per reset password Instagram. Attenzione ad una truffa già diffusa in passato e che sta prendendo nuovamente piede in queste ultime settimane. Approfondendo la questione si parla di SMS per reset password Instagram. Di cosa si tratta? Come accade già per alcune truffe che girano in rete, si approfitta dei messaggi per raggirare gli utenti più inesperti e confusi, riuscendo a farli cadere nel tranello.

Arrivano a tutti SMS per reset password Instagram: vanno ignorati senza remore

Nessun down per l’app, a differenza di quanto riportato non molto tempo fa. In poche parole sta circolando su diversi smartphone un SMS con mittente Instagram in cui si chiede di reimpostare la propria password ed al suo interno è presente un link per poter avviare la procedura. L’SMS per reset password Instagram deve immediatamente far insospettire l’utente, in primis perché il social network non si avvale di questo tipo di comunicazione per fornire informazioni relative a qualche cambiamento.

Se insomma all’interno del nostro account non è presente alcuna notifica di questo tipo, è evidente come non ci sia alcuna procedura da effettuare per reimpostare la propria password di Instagram. Come agisce questo SMS per reset password Instagram? Come già accennato in precedenza si avvale di un link, cliccando al suo interno emergerà una pagina web che sembra essere proprio quella del social network, ma che in realtà si tratta di un sito farlocco.

Qui vi sarà chiesto di inserire i vostri dati personali per poter procedere alla reimpostazione della password di Instagram, ma chiaramente facendo ciò sarete caduti nella rete dei truffatori. Il metodo scelto quindi è sempre lo stesso, chi non è pratico o esperto di tali applicazioni social, può farsi abbindolare e cadere nella trappola.

Il consiglio che possiamo darvi è di ignorare qualsiasi tipo di SMS per reset password Instagram, anche perché nessun social comunica i propri cambiamenti attraverso i vecchi messaggi di testo o addirittura le telefonate. Se vi siete imbattuti in questo messaggio è bene cancellarlo e non dargli assolutamente peso. Dunque, attenzione agli SMS per reset password Instagram.

