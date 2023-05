Instagram non si apre a tutti oggi: parziale down e problemi in Italia

A quanto pare Instagram non si apre ad alcuni utenti oggi, con semi down e problemi sparsi simili a quelli trattati poco meno di due mesi fa. Quest’oggi 19 maggio sono stati riscontrati alcuni problemi all’applicazione di Instagram. Il famoso social network di stampo Meta ha mostrato qualche segnale di malfunzionamento, seppur non sia giunta alcuna comunicazione dai piani alti.

Instagram non si apre a tutti oggi 19 maggio: come sappiamo su questo down parziale e problemi in Italia

Il picco di questo Instagramdown, hashtag che sta andando per la maggiore su Twitter, è avvenuto alle 8.30 di questa mattina, quando sono comparse su DownDetector.it diverse segnalazioni dall’Italia, ma non solo. Il down è stato avvertito anche in altre zone dell’estero, non ha quindi riguardato solo il nostro Paese. Non sono state riscontrate problematiche alla versione web di Instagram, ma con l’applicazione molti utenti hanno notato dei crash anomali.

In cosa consiste questo malfunzionamento dell’app di Meta? A quanto pare tende a chiudersi pochi secondi dopo la sua apertura, non dando modo ai vari utenti di utilizzarla subito. Appena insomma si entra nell’app, si viene subito scaraventati fuori. Un problema che però non è stato ancora individuato in maniera ufficiale da parte dell’azienda, infatti non sono emerse dichiarazioni a riguardo.

Non è quindi chiaro cosa abbia creato tale problematica ad Instagram, non si conoscono le cause di questo malfunzionamento. L’applicazione è costantemente aggiornata con diverse funzionalità che permettono di migliorare l’esperienza utente, ultima in ordine cronologico quella delle GIF da inserire nei commenti.

Probabile quindi che questi continui cambiamenti possano creare dei crash dell’app di Instagram, ma chiaramente solo quando ci sarà la comunicazione ufficiale da parte dell’azienda si potrà avere maggiori delucidazioni a riguardo. Se quindi avete notato quest’oggi 19 maggio un malfunzionamento di Instagram, con l’app che crasha pochi secondi dopo la sua apertura, non bisogna preoccuparsi più tanto, anche se è attesa una risposta da parte di Meta. Resta il fatto che Instagram non si apre oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.