Oggi non funziona Instagram: problemi con caricamento stories e post

A quanto pare non funziona Instagram oggi 31 marzo. Come ci è stato segnalato da diversi utenti, soprattutto a partire dalle 12, ci sono problemi in corso da questa mattina che forse interessano solo specifiche versioni del sistema operativo Android ed iOS. Soprattutto con il caricamento delle stories e dei post. Non ci sono ancora certezze in merito, ma di sicuro non siamo al cospetto di una bufala relativa a questa piattaforma, dopo aver tratto la scorsa settimana la fake news inerente il fantomatico ritorno della musica. Inutile tornare sul mancato accordo tra Meta e SIAE in questo frangente.

A quanto pare non funziona Instagram oggi 31 marzo: riscontrati problemi con caricamento stories e post

Dunque, non funziona Instagram, ma come si nota su Down Detector non è il caso di parlare di completa interruzione del servizio. Fondamentalmente, i problemi potrebbero emergere solo in seguito al caricamento di stories e post. Come accennato in precedenza, resta da capire se l’anomalia coinvolga specifiche versioni degli OS, magari in concomitanza del rilascio di un nuovo aggiornamento contenente un bug.

Se da un lato non funziona Instagram a parte dell’utenza, al contempo non si hanno certezze al momento del lancio del nostro pezzo sulla reale portata dei problemi odierni. Difficilmente il disservizio risulterà associabile agli operatori di telefonia, in quanto al momento non vengono segnalati down con TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad. Tanto per citare quelli più diffusi e popolari in Italia.

La situazione dovrebbe essere più chiara nel corso delle prossime ore, visto che al momento appare di difficile lettura. I problemi ci sono e non funziona Instagram a parte degli utenti, ma il fatto stesso che il bug relativo al caricamento delle stories e dei post non sia riscontrato da tutti complica non poco tutta la vicenda. Aggiorneremo il pezzo in caso di ulteriori elementi di analisi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.