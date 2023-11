Pioggia di SMS BPlay e Bancomat Pay truffa: riconosciamo i messaggi insidiosi

Stiamo ricevendo numerose segnalazioni, in queste ore, a proposito di tanti SMS BPlay e Bancomat Pay truffa. Si tratta di soliti strategemmi che vengono utilizzati dai malintenzionati, con il chiaro intento di accedere ai conti delle potenziali vittime del giorno. In un contesto simile, diventa molto importante capire come riconoscere i messaggi insidiosi e cosa fare quando arrivano comunicazioni sospette. Solo in questo modo, a prescindere dal fatto che siate correntisti o meno, eviterete di andare incontro a brutte sorprese.

Fondamentale imparare a riconoscere gli SMS BPlay e Bancomat Pay truffa oggi in Italia

A dirla tutta, la storia di Bancomat Pay l’abbiamo già affrontata la scorsa settimana con un altro approfondimento. Le due questioni vanno a braccetto, in quanto rappresentano modalità leggermente differenti tramite le quali i messaggi potrebbero arrivare alle vittime. Andiamo con ordine, perché spesso sentite parlare di questi servizi in parallelo, in quanto BPlay viene definito ufficialmente il programma fedeltà di BANCOMAT Pay. Un servizio creato dalla banca in questione per consentire ai correntisti più fedeli di ottenere premi e bonus di vario tipo.

Fatta questa premessa fondamentale, in modo da capire meglio chi vi sta mandando un messaggio molto probabilmente rischioso per la vostra sicurezza digitale, dovete fare estrema attenzione agli SMS BPlay e Bancomat Pay truffa. Si tratta di comunicazioni che quasi sempre contengono un link, ideato per rimandarvi lì dove vogliono i truffatori. Una volta giunti nella pagina web in questione, nel 99% dei casi viene richiesto l’inserimento di un codice inviato tramite messaggio. Qualora lo doveste inserire e fornire nella suddetta pagina, automaticamente perderete il controllo del vostro conto.

Ecco perché occorre essere scettici quando si sente puzza di SMS BPlay e Bancomat Pay truffa. Se non avete avviato alcuna procedura in modo spontaneo, ignorate il messaggio e chiamate l’assistenza della vostra banca per ottenere tutti i chiarimenti del caso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.