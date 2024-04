Pioggia di errori sul marito di Iva Zanicchi: chiariamoci sulla malattia di Fausto Pinna

Non è la prima volta che affrontiamo post talmente acchiappaclick ed imprecisi, al punto da parlare di bufala, come abbiamo avuto modo di constatare oggi a proposito del presunto marito di Iva Zanicchi. A dirla tutta, si dovrebbe partire proprio da questa etichetta, considerando il fatto che la popolare cantante non si è mai sposata con Fausto Pinna, l’uomo fino al centro di uno strano video YouTube nel corso delle ultime ore. Insomma, tanti aspetti da chiarire ad aprile 2024 per chi ha avuto modo di seguire la vicenda.

Tanti errori sul marito di Iva Zanicchi: servono precisazioni sulla malattia di Fausto Pinna

Andiamo con ordine, ricordando che ad oggi non esiste alcun marito di Iva Zanicchi. La conduttrice ed artista, infatti, è stata sposata con Michele Ansoldi (poi deceduto nel 2020) dal 1967 al 1985. Dopo la separazione, è diventata la compagna proprio di Fausto Pinna, ma non ci sono mai state le nozze tra i due. Insomma, anche l’appellativo “marito” è superficiale per coloro che hanno creato un video YouTube nel tentativo di racimolare qualche click.

Detto questo, come se non bastassero le bufale sulla stessa Iva Zanicchi, data per morta anche a fine marzo come avete avuto modo di constatare sulle nostre pagine, oggi bisogna estendere il discorso. Vero è che Fausto Pinna da tempo stia facendo i conti con una brutta malattia, ma non c’è stato alcun tragico annuncio da parte della cantante in tv negli ultimi tempi. Inutile dire che dal titolo del post si percepisca il fatto che in queste ore sia arrivata la notizia della sua morte.

Le cose non stanno così e, come si nota da un vecchio articolo pubblicato da Il Messaggero, l’annuncio sulla malattia di Fausto Pinna venne dato già a settembre 2023. Il tutto, come accennato in precedenza, senza dimenticare gli errori sul marito di Iva Zanicchi secondo quanto raccolto oggi.

