Pillon senza mezzi termini su Morisi, poi il passo indietro con azioni legali

Bisogna portare all’attenzione dei nostri lettori, per completezza d’informazione, la presa di posizione da parte di Simone Pillon, dopo che gli sono state attribuite determinate dichiarazioni su Luca Morisi. L’ex capo della “Bestia” di Matteo Salvini, fondamentale per l’ascesa sui social da parte del leader della Lega, risulta indagato per questioni di droga e, come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, è fondamentale che fino al termine di indagini ed eventuali processi non ci si sbilanci sulla posizione dell’uomo.

Chiarimenti sull’affondo di Pillon su Morisi

In giornata, più in particolare, ha fatto il giro del web un’intervista che Pillon ha rilasciato a Il Foglio, durante la quale si sarebbe parlato anche dello stesso Morisi. In particolare, il leghista avrebbe fatto trapelare una certa soddisfazione dopo i fatti delle ultime ore, evidenziando come l’ex responsabile della comunicazione social di Salvini sia sempre stato schierato contro di lui. Al punto da consigliare al Segretario di non partecipare al discusso evento di Verona sulla famiglia.

Dall’intervista di Pillon, poi, sembra emergere anche una sorta di confessione implicita su specifici aspetti della vita privata di Morisi, sottolineando che non si sia meravigliato dopo aver appreso la notizia delle indagini. Ebbene, poco fa su Facebook lo stesso Pillon ha smentito buona parte delle dichiarazioni a lui attribuite. Secondo quanto annunciato, infatti, alcune parole non sarebbero mai uscite dalla sua bocca, mentre altre sarebbero state riportate senza il contesto necessario.

Non è un caso che Pillon annunci di essere intenzionato a consultare i propri legali, per studiare eventuali azioni contro la testata. Allo stato attuale, non è dato sapere cosa abbia detto l’esponente del Carroccio alla nota testata e cosa a suo dire sia inventato. Di sicuro, ne vedremo delle belle in futuro, in attesa di conoscere qualche dettaglio extra a proposito della vicenda che vede protagonista Luca Morisi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.