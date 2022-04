Pillon ha capito poco del doppio cognome ai figli e ne immagina 32 in futuro

Servono chiarimenti sul doppio cognome ai figli. La decisione della Corte Costituzionale di dare ai propri figli anche il cognome della madre ha mandato un bel po’ in confusione il senatore Pillon. Sono diversi gli errori commessi da Pillon che, appena emessa la sentenza, ha cercato di fare ironia sul suo profilo Twitter con un commento a caldo. Qui ha evidenziato come il cognome materno sia in realtà il cognome del nonno o del bisnonno materno, provando a far leva su un controsenso a riguardo.

Chiarimenti dopo l’uscita del doppio cognome ai figli

Eppure, nella giornata di ieri abbiamo provato ad essere molto chiari sulla questione. Approfondendo la questione, il riferimento che fa Pillon al cognome materno che sarebbe il cognome di uno solo dei due genitori (il padre) e dei nonni della “madre” è proprio ciò che la Corte Costituzionale ha deciso di scardinare. Il problema è che il senatore leghista ha continuato a voler dire la sua sulla sentenza della Corte Costituzionale che permetterà di dare ai figli anche il cognome della madre.

Lo ha fatto tramite un lungo post su Facebook ed a mente più fredda, dormendoci su la notte. Qui però sono emersi altri errori che evidenziano ancor di più come in realtà Pillon non abbia capito molto su questa notizia arrivata dalla Consulta sul doppio cognome ai figli. Secondo infatti il leghista aumenterà solo la confusione con una sudamericanizzazione dei nomi. Pillon parla di due cognomi che con il passare delle generazioni si raddoppieranno ed a quel punto bisognerà inevitabilmente ritornare indietro, puntando sulla scelta di un unico cognome, ma qui quale si sceglierà?

Uno sfogo che però non c’entra molto con quanto emerso da questa sentenza da parte della Corte Costituzionale, questo perché non ci sarà assolutamente la moltiplicazione dei cognomi per i figli dei figli e nipoti. Il concetto risulta essere molto più semplice, ma evidentemente non è stato per niente chiaro a Pillon.

Nel dettaglio si seguirà il modello spagnolo sul doppio cognome ai figli, e qui i figli delle coppie che decideranno di utilizzare il doppio cognome daranno “in dote” ai successivi figli (quindi alla futura generazione) solamente il primo cognome. Ciò significa che ciascun cittadino potrà trovarsi al massimo con un doppio cognome e non con trentasei come ipotizzato da Pillon.

