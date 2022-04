Pietro Diomede di Zelig rompe il silenzio, ma non si scusa su Carol Maltesi: “Rifarei tutto”

Rifarebbe la stessa battuta su Carol Maltesi il comico Pietro Diomede, nonostante le sue parole scritte in un post Twitter abbiano indotto Zelig ad escluderlo da un evento in programma a Milano nelle prossime settimane. Abbiamo già parlato delle prime conseguenze per lui con un altro articolo, al punto che i vertici della nota trasmissione televisiva hanno spiegato a tutti le ragioni del suo “taglio”. Allo stesso tempo, la famiglia della 26enne barbaramente uccisa ha fatto sapere di valutare azioni legali nei confronti dell’uomo.

Cosa dice a freddo Pietro Diomede di Zelig sul caso di Carol Maltesi

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, Pietro Diomede di Zelig ha pubblicato un tweet in cui ha ironizzato pesantemente sulla professione della ragazza uccisa. Una sorta di contributo alla causa del black humor, se così può essere definito, con una battuta che tuttavia è stata poco apprezzata anche dagli amanti del genere. Questa, in buona sostanza, la reazione del web. Dopo giorni di polemiche e critiche, è stato lo stesso comico a dire la sua su quanto avvenuto attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage:

“Io con la mia cifra stilistica faccio umorismo su questa cosa. Credo di aver fatto battute su argomenti peggiori. Quando pubblico sono consapevole che farà male e che potrebbe creare delle conseguenze”.

Dunque, nessun pentimento da parte di Pietro Diomede, il quale rifarebbe la stessa battuta. Forse utilizzando toni meno forti, ma senza risparmiare riferimenti alla professione che svolgeva Carol Maltesi. Di sicuro, questa storia potrebbe condizionare non poco la carriera del comico, se non altro per il forte rumore che le sue parole hanno fatto sui social. Resta da capire quale produzione voglia associare il suo nome a quella del comico.

Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti anche dalla famiglia di Carol Maltesi, che come detto sta seriamente valutando l’ipotesi di seguire vie legali nei confronti di Pietro Maltesi. Nel frattempo, Zelig prende le distanze da lui.

