Piangono Ornella Vanoni con le ultime notizie di oggi, ma non è morta

Ha preso piede sui social, oggi 16 marzo, un trend davvero inspiegabile a proposito di Ornella Vanoni, al punto che ora in tanti la piangono con le ultime notizie di oggi. La nota cantante, come abbiamo avuto modo di evidenziare nello scorcio inziale di febbraio con un altro articolo, non è morta. La solita strategia di alcune pagine, vogliose di portare a casa click facili durante il fine settimana, crea così malintesi di cui avremmo fatto volentieri a meno, come evidenziamo sempre in circostanze di questo tipo.

In tanti sono preoccupati per Ornella Vanoni con le ultime notizie di oggi, ma l’artista non è morta

Per farvela breve, diversi utenti in queste ore stanno mostrando preoccupazione per le condizioni di salute di Ornella Vanoni, temendo addirittura il peggio. Tutto nasce da alcune pagine Facebook che, con furbizia, hanno pubblicato post scrivendo il suo nome e subito dopo l’emoji della faccina che piange. Tutto ingiustificato, perché gli articoli connessi ai suddetti post ci consegnano una realtà molto diversa da quella tragica che, inevitabilmente, il lettore più immaginare in un contesto simile.

In pratica, si fa riferimento ad una vecchia intervista che la stessa Ornella Vanoni ha concesso a suo tempo a Verissimo, durante la quale ha raccontato un incidente avvenuto in treno. In quella occasione, infatti, a suo dire si è procurata dolori molto forti alla schiena che, inevitabilmente, hanno condizionato anche le sue uscite lavorative. Occorre non dimenticare mai che parliamo sempre di una donna di 89 anni.

Dunque, le ultime notizie di oggi non ci danno alcun motivo per essere proccupati dello stato di salute di Ornella Vanoni, nonostante la solita strategia acchiappaclick di determinate pagina Facebook voglia farci credere il contrario. La cantante sta bene e magari a stretto giro la rivedremo anche in tv, considerando la sua inesauribile energia mostrata negli anni.

