Pessimo profeta Di Battista su Putin e significato di legge marziale in Ucraina con denazificazione

Non è stato un buon profeta Alessandro Di Battista su Putin, mentre in mondo oggi si è risvegliato con alcuni quesiti, come il significato di legge marziale in Ucraina e quello di denazificazione, in seguito ad alcune dichiarazioni di Putin. Dopo il primo approfondimento relativo alla crisi tra Russia e la stessa Ucraina, condiviso in mattinata in seguito alle esplosioni che sono state avvertite anche a Kiev, occorre dunque specificare alcuni concetti per coloro che ci hanno posto domande in merito.

Cosa aveva detto due giorni fa Di Battista su Putin

Andiamo con ordine, visto che questa mattina sta circolando un post di Alessandro Di Battista, il quale alcuni giorni fa aveva provato a minimizzare la questione della crisi tra Russia ed Ucraina. Come? Affermando che la Russia non stesse invadendo il suo vicino di casa e portando all’attenzione di tutti un’analisi molto singolare del particolare momento storico che stiamo vivendo. Inutile dire che, nei commenti al suddetto post, si stia scatenando l’inferno in questi minuti. Condito da ironia. Lo trovate ancora oggi su Facebook.

Cosa sappiamo sul significato di legge marziale in Ucraina e quello di denazificazione

Per quanto riguarda l’approfondimento di alcuni concetti diventati improvvisamente caldi per la nostra società, bisogna specificare meglio il significato di legge marziale in Ucraina e quello di denazificazione. Per quanto concerne la legge marziale, nelle ultime ore l’Ucraina ha sostanzialmente deciso che le leggi solitamente in vigore nel Paese siano temporaneamente sospese. In questo momento, dunque, saranno i tribunali militari a prendere il controllo della standardizzata amministrazione della giustizia.

Dal significato di legge marziale a quello di denazificazione il passo è breve. Dal canto suo, infatti, Putin utilizzando questo termine ha espresso la propria volontà di dare una ripulita all’Ucraina in termini generici. Ci si concentra su società, cultura, stampa, economia, giustizia e politica. Dunque, l’invasione russa avrebbe obiettivi anche più astratti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.