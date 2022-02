Putin attacca l’Ucraina: le parole dei leader mondiali contro la guerra in Europa

Putin attacca l’Ucraina. Con questa triste e tragica notizia è iniziato il risveglio dei cittadini europei, che nelle prime notizie hanno trovato il discorso del leader russo e le immagini agghiaccianti degli attacchi missilistici su Kiev. Il ministro dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko alle 4:43 ha scritto su Facebook:

Tutte le testate, nazionali e internazionali, in queste ore stanno pubblicando la cronologia degli eventi delle ultime ore per documentare tutte le fasi della nuova guerra in Europa. Vladimir Putin ha annunciato l’attacco all’Ucraina alle 6 del mattino, ora locale, con un messaggio rivolto ai cittadini russi – sull’origine del quale è in corso un dibattito, come fanno notare gli amici di Giornalettismo – in cui ha manifestato le sue intenzioni di “proteggere il Donbass” specificando che la Russia punta alla “smilitarizzazione e denazificazione del Paese (l’Ucraina” e non “l’occupazione”. Tuttavia, Putin specifica che qualsiasi interferenza avrà una risposta precisa dalla Russia che “porterà a conseguenze che non sono state sperimentate nella storia“.

Alcune testate parlano di “falsi storici” presenti all’interno del discorso di Putin, ma potremmo parlarne in un articolo dedicato.

Non manca, ovviamente, la presa di posizione dei leader mondiali nei confronti della Russia e di Vladimir Putin. A cominciare da Mario Draghi, che dall’account Twitter di Palazzo Chigi scrive:

Il Governo condanna l’attacco della Russia all’Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Al lavoro con alleati europei e NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione.

Dello stesso avviso Luigi Di Maio:

Dal Regno Unito, Boris Johnson scrive:

Sono sconvolto dagli eventi orribili in Ucraina e ho parlato con il presidente Zelenskyy per discutere i prossimi passi.

Emmanuel Macron, leader francese, aggiunge:

In una nota congiunta di Ursula Von Der Leyen e Charles Michel dal Parlamento Europeo, leggiamo:

Dagli Stati Uniti non manca la nota di Joe Biden, che su Twitter scrive:

The world will hold Russia accountable.

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.

The EU stands with Ukraine.

The EU leaders will discuss and swiftly adopt further restrictive measures against Russia.

It must withdraw its military and fully respect Ukraine's territorial integrity.

We condemn Russia’s unprecedented military aggression against Ukraine.

La France est solidaire de l’Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.

President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.

The UK and our allies will respond decisively.

