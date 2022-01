Pessime anticipazioni da Amici di Maria De Filippi del 30 gennaio: chiarimenti sul serale sospeso

Arrivano anticipazioni decisamente negative per la trasmissione Amici di Maria De Filippi del 30 gennaio, in programma appunto domenica prossima. A conti fatti, il riferimento è alla puntata del serale che, come sempre, doveva essere condotta dalla nota presentatrice. A quanto pare, infatti, all’interno del team è in corso un focolaio, che a conti fatti renderà impossibile la messa in onda della puntata tanto attesa dal pubblico. Al momento non sappiamo quante persone siano positive al Covid e, soprattutto, se ci siano anche studenti coinvolti, ma la situazione a detta di Dagospia ha reso necessario uno stop.

Le ultime anticipazioni per Amici di Maria De Filippi del 30 gennaio: precisazioni sul serale bloccato

Dopo aver chiarito alcuni concetti su “Uomini e donne” a dicembre, come riportato a suo tempo con un altro articolo, occorre concentrarsi anche su quest’altra trasmissione. Se da un lato le anticipazioni per Amici di Maria De Filippi del 30 gennaio ci dicono che il serale per forza di cose non potrà andare in onda (al suo posto dovrebbe essere trasmesso una sorta di “daytime“, con la successione di precedenti esibizioni dei ragazzi), al contempo non sembrano esserci i presupposti per parlare di programma sospeso a lungo termine.

Già, perché la situazione secondo quanto raccolto di recente dovrebbe ricentrare a stretto giro. Tutto merito del protocollo che è stato stabilito dalla produzione. In particolari, le indiscrezioni di queste ore confermano che gli allievi di Amici, in vista del serale, abbiano vissuto sempre isolati. Dunque, sono stati limitati al massimo i contatti, scongiurando la vicinanza sia con i professori, sia con i ballerini. Durante le lezioni, studenti e professori parlano tra loro attraverso il plexiglass.

Ricapitolando, le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi del 30 gennaio 2022 ci confermano che il serale non andrà in onda per Covid, ma l’appuntamento dovrebbe tornare regolarmente la domenica successiva. Una bufala la storia del programma sospeso per diverse settimane.

