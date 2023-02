Pessima tesi di Libero su Jankto e sulle tempistiche del suo coming out: errore di fondo

Pochi giorni fa il calciatore Jakub Jankto, ex conoscenza della nostra Serie A, ha deciso di togliersi la maschera e fare coming out. Se c’è stata tanta solidarietà da parte di suoi colleghi e persone comuni che non ci vedono assolutamente nulla di male in questa notizia, a far scalpore è quanto scritto da un giornalista su Libero.

Quest’ultimo ha sparato a zero su Jankto, non solo definendolo calciatore a fine carriera, ma evidenziando come solo ora si sia ricordato della sua omosessualità, entrando nella storia per essere il primo calciatore in attività a farlo e non di certo per i suoi meriti sportivi.

Cosa ha scritto Libero su Jankto e sulle tempistiche del suo coming out

Come se non bastassero le speculazioni social su Marco Mengoni dei giorni scorsi, ora dobbiamo affrontare un’altra storia poco piacevole dal punto di vista giornalistico. Un modo di fare giornalismo che non è molto piaciuto sui social, ci sono infatti stati diversi commenti a riguardo contro questo giornalista di Libero che ha mostrato un certo senso omofobico e conservatore.

Ha voluto sottolineare come Jankto sia un calciatore che probabilmente cercava un po’ di visibilità, quella non ottenuta tramite i successi sportivi, ma non è di certo a fine carriera, visti i suoi 27 anni. Parole dal forte sapore omofobo che non potevano non avere qualche replica sui social ed infatti in molti ne sono rimasti alquanto inorriditi, stando ad alcuni commenti a riguardo.

Quello che dimentica Libero, come si nota dalla scheda tecnica del giocatore, dunque, è che in realtà a 27 anni un calciatore viva il meglio della propria carriera. A differenza di quanto avveniva in passato, quando a 30 anni tutti sembravano ormai sul viale del tramonto, ora le cose sono cambiate in modo significato. Jankto è un classe ’96 e definirlo a fine carriera è quantomeno superficiale.

