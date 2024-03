Pesanti problemi Kena Mobile oggi e repliche: non funziona la rete per effettuare chiamate

Ci stanno arrivando conferme, in questi minuti, in merito a problemi Kena Mobile per i quali tanti utenti evidentemente non riescono ad effettuare chiamate. Dunque, non funziona la rete per quanto concerne il traffico in uscita, mentre non vengono segnalate particolari criticità a proposito della connessione mobile, anche se sotto questo punto di vista stiamo effettuando ulteriori ricerche per provare a capirci qualcosa di più. Insomma, tutta la situazione è in costante aggiornamento per l’operatore virtuale di TIM.

Primi riscontri sui problemi Kena Mobile e risposta dell’assistenza su linea che non funziona

I problemi Kena Mobile sono venuti a galla attorno alle 8 di mattina di oggi 24 marzo e solo in parte, a quanto pare, ricordano quelli che abbiamo trattato in settimana con Iliad tramite un altro articolo. Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, l’area tecnica è a conoscenza del disservizio, ma è chiaro che di domenica potrebbero esserci dei rallentamenti con gli interventi necessari per il ripristino della linea.

Di sicuro si tratta di un disservizio diffuso, come si può constatare tramite l’apposita pagina di Down Detector. In ogni caso, i problemi Kena Mobile sono molto chiari, alla luce di diverse testimonianze che si trovano sui social da alcuni minuti a questa parte: “Buongiorno, confermo la stessa problematica degli utenti qui nei commenti che mi precedono: i numeri Kena allo stato attuale non riescono ad effettuare chiamate se non esclusivamente tra numeri Kena“.

Altrettanto chiara ed onesta la risposta dell’assistenza in merito ai problemi Kena Mobile, relativi alle chiamate in uscita, emersi in mattinata tramite chi evidenzia che la linea non funziona: “Abbiamo effettuato una segnalazione. Ti invitiamo ad attendere notizie da parte del nostro settore competente. Grazie, Martina“. L’auspicio, ovviamente, è che tutto possa rientrare nella giornata di oggi, considerando il fatto che siamo al cospetto di un disservizio ritenuto bloccante da tanti utenti.

