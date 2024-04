Persistono i problemi Wind di oggi 15 aprile: la rete non funziona in alcune aree

Non si placano i problemi Wind di oggi 15 aprile, considerando il fatto che la rete non funziona in alcune aree in giro per il Paese secondo alcune informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere. A differenza di altri disservizi che abbiamo trattato nel recente passato sul nostro sito, infatti, non c’è stata la possibilità di effettuare dei test diretti sul campo, ma è chiaro che le segnalazioni del pubblico in varie regioni non possano essere tralasciate, sperando che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Attenzione ai problemi Wind di oggi 15 aprile: la rete non funziona in alcune regioni da alcune ore

Dunque, per chi si ritrova con la linea fissa balbettante, un’anomalia in più, dopo quella relativa ad un aggiornamento di Windows che ancora oggi fa i capricci. Vicenda, quest’ultima, che tra le altre cose si trascina da diverse settimane come si può percepire dal nostro ultimo articolo a tema. A prescindere da questo, abbiamo informazioni frammentarie sui problemi Wind di oggi 15 aprile, considerando che la rete non funziona in alcune aree, ma non abbiamo riscontri su province specifiche colpite da questo disservizio.

Come sempre accade in questi casi, i problemi Wind che stiamo evidenziando anche noi possono essere monitorati tramite appositi strumenti web che forniscono informazioni in tempo reale. Certo, non ci sono i presupposti per parlare di down, ma ciò non toglie che ai tecnici sia richiesto un intervento rapido ed efficace, visto che c’è una certa continuità di lamentele qui in Italia da lunedì mattina.

Massima attenzione, in sostanza, a proposito dei problemi Wind di oggi 15 aprile, con la rete che non funziona in alcune aree e con alcune lamentele che sembrano arrivare soprattutto da Milano. Staremo a vedere se, nel frattempo, arriveranno o meno comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza tecnica per i clienti in Italia.

