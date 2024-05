Persistono i problemi Iliad oggi: down rete e non funziona ricarica nell’area personale

Giornata caratterizzata da alcuni inaspettati problemi Iliad, visto che oggi 30 maggio in tanti stanno facendo i conti con un down della rete che rende impossibile soprattutto la navigazione. Più marginali, ma non da sottovalutare, i feedback di chi si sofferma sulla funzione ricarica che a quanto pare non funziona all’interno dell’area personale. La situazione va dunque valutata con grande attenzione, in attesa che possa venir fuori qualche dettaglio extra utile per comprendere cosa stia succedendo da alcune ore a questa parte.

Conferme sui problemi Iliad oggi: occhio al down rete, mentre ad alcuni non funziona ricarica nell’area personale

Non è la prima volta che parliamo di problemi Iliad, visto che in passato ci siamo soffermati su altri disservizi connessi all’operatore. A tutti coloro che denunciano il disservizio odierno, focalizzato come detto soprattutto sulla connessione mobile, l’assistenza sta rispondendo via social con il solito messaggio generico, affinché tutti possano essere rimandati ad una sorta di assistenza personalizzata: “Scrivici in privato o chiamaci al 177 così possiamo verificare. Grazie“.

Appare evidente che, allo stato attuale, non siano disponibili informazioni specifiche sui problemi Iliad, a proposito dell’origine del disservizio, ma anche delle possibili tempistiche affinché tutto possa essere ripristinato. Insomma, indipendentemente dal fatto che abbiate riscontrato anomalie provando a navigare senza appoggio della connessione WiFi domestica, oppure che non sia possibile portare a termine la ricarica tramite la propria area personale, non possiamo fare altro che attendere un segnale concreto da parte dell’operatore in questione.

Parlare di down in questo momento potrebbe essere esagerato, alla luce dei numeri che possiamo registrare anche tramite strumenti che, in tempo reale, ci forniscono un quadro della situazione più chiaro in rete. Tuttavia, sarebbe un grave errore sottovalutare i problemi Iliad di cui si parla tanto da questa mattina qui in Italia. Focus ovviamente sulla rete mobile, senza dimenticare chi afferma che non funziona la ricarica online attraverso l’area personale.

