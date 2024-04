Occhio a presunta app Iliad e alla ricarica PayPal nell’area personale: zero mosse dell’operatore

Occorre fare tanta attenzione in queste ore a coloro che, sul web, ci propongono app Iliad e la possibilità di effettuare una ricarica con PayPal per riassestare il nostro credito residuo. Si tratta di richieste che da anni vengono inoltrate dai clienti al suddetto operatore e che, a conti, allo stato attuale non hanno mai trovato un riscontro effettivo. Partendo da questi presupposti, i soliti malintenzionati stanno provando evidentemente a far girare pacchetti software che potrebbero mettere seriamente a rischio la sicurezza digitale del pubblico.

Massima attenzione alla finta app Iliad e alla ricarica PayPal nell’area personale: nessuna decisione dell’operatore

A differenza di quanto riportato nei mesi scorsi, quando ci siamo soffermati su alcuni disservizi, in questo particolare contesto dobbiamo dunque concentrarci sulle voci che parlano di presunta app Iliad, fino ad arrivare alla ricarica PayPal nell’area personale. Già, perché oggi 12 aprile abbiamo zero mosse dell’operatore sotto questo punto di vista. Chi si interfaccia con voi in questa modalità, vuole provare semplicemente a sfruttare un bisogno per ora non soddisfatto da una piattaforma.

Anche sui social, infatti, nonostante le pressioni del pubblico manca del tutto un riferimento sotto questo punto di vista. Nello specifico, ad ogni quesito su tematiche simili, l’assistente di turno ha sempre pubblicato un commento con il quale ha annunciato che Iliad per il momento non intende modificare le proprie politiche interne. Insomma, non ci sono i presupposti per avviare un discorso del genere, salvo eventuali comunicazioni ufficiali che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

Abbiamo pertanto materiale sufficiente per smentire senza particolari patemi tutte le voci e qualsiasi contenuto che rimanda alla falsa app Iliad e alla ricarica PayPal nell’area personale, visto che allo stato attuale potete pagare con carta di credito, o al massimo collegando il conto corrente. Insomma, non è preclusa la domiciliazione bancaria in questo contesto.

