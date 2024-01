Le feste sono finite, l’Epifania si è portata via ogni festività ed ogni ritualità: resta solo da chiedersi perché le lenticchie sono un simbolo di prosperità e perchè ne abbiamo mangiate tante a Capodanno.

Con l’aggiunta ritualità per cui le lenticchie nel piatto vanno spazzolate integralmente, per quanto piccole siano, senza lasciarne una. Ritualità che dovrebbe comportare ricchezza.

Perché le lenticchie sono un simbolo di prosperità

La spiegazione è semplice: la lenticchia è piccola e tonda, e un sacchetto di lenticchie somiglia ad un sacchetto di spiccioli, somiglianza aumentata dal fatto che cuocendosi esse si espandono.

Per una ritualità persa nel mito ci sono mille possibili spiegazioni: una collegata a tale gesto è nella “scarsella” romana, ovvero il gesto noto nell’antichità di regalare un pugno di lenticchie in un sacchettino come si sarebbe fatto con un sacchettino di monete.

Non è l’unico alimento “magico” e non è sempre considerato tale in tutte le culture: nella cultura ebraica ad esempio è collegato al mito di Esaù che vendette il diritto di primogenitura e il titolo di ultimo dei Patriarchi di Isreaele al gemello Giacobbe proprio per un piatto di lenticchie, in quanto affamato, quindi simbolo del frivolo che soppianta l’eterno e il duraturo.

Altri alimenti magici sono gli acini d’uva, da mangiarsi rigorosamente in dodici allo scoccare dei dodici rintocchi di mezzanotte, il mandarino, alimento simbolo di opulenza e radianza e il melograno, ricco di semini e quindi auspicio sia di ricchezza che per le puerpere perché il nuovo anno le conceda figli sani e forti come alberi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.