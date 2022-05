Tante imprecisioni sul perché hanno litigato J-Ax e Fedez: nel 2018 il litigio tra i due

In tanti oggi si chiedono perché hanno litigato J-Ax e Fedez, in riferimento ad un litigio che in realtà nasce diversi anni fa. Il 22 maggio 2022 i due cantanti hanno fatto sapere tramite i social di aver fatto pace e di avere in mente una nuova collaborazione. Difficilmente si concretizzerà con una nuova canzone, mentre non sono esclusi eventi insieme. Un altro step che evidenzia il miglioramento delle condizioni di salute per lo stesso Fedez, dopo le notizie che abbiamo portato alla vostra attenzione alcune settimane fa.

Scopriamo perché hanno litigato J-Ax e Fedez: un focus sul loro vecchio litigio

Premesso questo, perché hanno litigato J-Ax e Fedez? La storia nasce nel 2018, poco prima di uno storico concerto che ha visto protagonisti entrambi a San Siro. Nelle settimane antecedenti, infatti, Fedez è stato all’estero con Chiara Ferragni, mentre quest’ultima era incinta. Contestualmente, in quel medesimo arco temporale è nata una società speculare rispetto a quella portata avanti proprio dai due artisti, tramite un loro collaboratore.

Situazione che ovviamente ha creato disagi e preoccupazioni per Fedez, in quel momento non in Italia. Al suo ritorno, poi, chiese immediatamente a J-Ax se fosse a conoscenza di quel progetto. Risposta negativa e tutto bene per i loro rapporti, in vista del successivo concerto di San Siro. Solo dopo il suddetto evento, però, J-Ax fece sapere a Fedez di essere in realtà a conoscenza di tutto, come affermato da quest’ultimo nel corso di una vecchia intervista rilasciata in tv. Nello specifico, durante la trasmissione di Peter Gomez, “La confessione”.

Ora sappiamo perché hanno litigato J-Ax e Fedez, con l’intervista integrale rilasciata da quest’ultimo a Peter Gomez disponibile qui di seguito in formato integrale. Risale al 2019 su Il Nove e ci spiega quanto avvenuto l’anno precedente, aiutando a contestualizzare il litigio tornato a galla stamane, dopo l’annuncio della pace fatta tra i due.

