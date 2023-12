Gli avvoltoi magiano carogne senza ammalarsi, mentre a noi basta un alimento scaduto, anche uscito dal nostro frigo, per finire inchiodati al water o rischiare intossicazioi alimentari.

Il motivo è che, ovviamente non siamo avvoltoi, e gli animali saprofagi (che si nutrono di materia putrescente) si sono evoluti sia fisicamente che etologicamente per il loro compito.

Perché gli avvoltoi mangiano carogne senza ammalarsi?

Animali come volpi, iene e lupi ad esempio prediligono la carne di animali uccisi da altri predatori (o altri lupi, nel caso del lupo, animale “opportunista” che funziona sia come predatore che come consumatore di carcasse uccise da altri) evitando quindi animali morti per malattia o troppo imputriditi.

L’avvoltoio e lo scarafaggio si sono invece evoluti per soddisfare tale esigenza.

Lo scarabeo secerne una sostanza antimicrobica con la quale cospargerà il suo cibo, l’avvoltoio ha succhi gastrici molto più acidi dei nostri e un sistema immunitario di eccezione.

Ogni boccone ingerito sarà tuffato in succhi gastrici che potrebbero danneggiare il metallo e processato da un sistema immunitario che, di esposizione in esposizione, può fronteggiare minacce come botulino e tetano in una sorta di costante autovaccinazione.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.