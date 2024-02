Perché Ciao Darwin è finito per sempre: Bonolis rinuncia a Ciao Darwin 10 e all’ultima edizione

Non si hanno ancora annunci ufficiali in merito, ma, dopo ieri sera, è lecito chiedersi “perché Ciao Darwin è finito per sempre“. Mediaset ancora non si è pronunciata in merito e, nel corso delle prossime settimane, sicuramente ci saranno comunicati ufficiali da parte dell’azienda. Detto questo, in queste ore possiamo dire che, salvo improbabili passi indietro del diretto interessato, Paolo Bonolis rinuncia a Ciao Darwin 10 e a quella che in teoria doveva essere l’ultima edizione del programma.

Capiamo perché Ciao Darwin è finito per sempre: Paolo Bonolis intende rinunciare a Ciao Darwin 10 e all’ultima edizione

La trasmissione, a dirla tutta, in passato si è ritrovata al centro di fake news, come abbiamo avuto modo di riportarvi pochi mesi fa con un altro articolo. Questa volta, però, i dettagli trapelati ci conducono effettivamente ad un epilogo scontato per i fan del programma condotto con successo da Paolo Bonolis in questi anni. Al momento, possiamo prendere in esame solo quanto annunciato dal conduttore nei primi istanti della puntata andata in onda ieri 24 febbraio, ma anche alcuni rumors che gravitano da tempo attorno a lui.

Dunque, perché Ciao Darwin è finito per sempre, assistendo alla rinuncia di Paolo Bonolis al progetto di Ciao Darwin 10? Al momento, non è dato saperlo, ma possiamo dirvi che da tempo corrono voci sulla volontà del conduttore di lasciare la tv e dare il via ad una nuova fase della sua vita. Da capire in quale progetto deciderà di buttarsi, qualora le indiscrezioni di oggi dovessero rivelarsi veritiere.

Se vi state chiedendo perché Ciao Darwin è finito per sempre, in sostanza, al momento non si hanno notizie ufficiali, ma tra gli addetti ai lavori la voce appena riportata è ricorrente. Così come ci sono pochi dubbi sull’addio a Ciao Darwin 10, visto che lo stesso Bonolis ieri ha aperto l’ultima puntata dell’ultima edizione con un messaggio chiaro: “Per l’ultima volta, buonasera“.

