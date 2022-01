Perché Barbara D’Urso non fa più Pomeriggio 5: annuncio Simona Branchetti su data e ritorno

Perché Barbara D’Urso non fa più Pomeriggio 5? Nonostante diversi chiarimenti in merito, ci accorgiamo ancora oggi che in tanti non abbiano ancora messo da parte alcune fake news sul merito. Nessuna teoria cospirazionista, a differenza di quanto ipotizzato nel corso delle ultime settimane con Mario Giordano, tanto per fare un esempio, ma fa riflettere che si debba tornare ancora una volta su un argomento esaminato a più riprese anche sulle nostre pagine. Proviamo ad approfondire anche oggi, probabilmente per l’ultima volta.

Perché Barbara D’Urso non fa più Pomeriggio 5: chiarisce tutto Simona Branchetti

Se vi state chiedendo perché Barbara D’Urso non fa più Pomeriggio 5, come riportiamo da tempo, la risposta è semplice. La popolare conduttrice di origini napoletane è in ferie e si sta godendo il meritato riposo, dopo un anno per lei molto intenso. Probabilmente per lei ci saranno importanti novità lavorative nel corso del 2022, visto che da tempo si parla di un possibile passaggio a Italia 1. A tal proposito, occhio alla voci su “La Pupa e il secchione“, ma come accennato siamo solo nel campo dei rumors.

Il ritorno della conduttrice è previsto lunedì 17 gennaio. Dunque, vacanze che volgono al termine anche per lei, al punto che in questi giorni la sua sostituta, vale a dire Simona Branchetti, ha confermato pubblicamente che la puntata del 14 gennaio sarà l’ultima che la vedrà alla conduzione della trasmissione. Tanti apprezzamenti per lei e prospettive interessanti a medio termine, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali di Mediaset su presunti avvicendamenti.

Dunque, perché Barbara D’Urso non fa più Pomeriggio 5? Nessun imprevisto per lei e soprattutto nessuna malattia, come ipotizzato da qualcuno sui social. Solo un break fisiologico, con Simona Branchetti brava a prendere momentaneamente il suo posto. Staremo a vedere quali saranno le valutazioni del caso da parte di Mediaset nel corso del 2022.

