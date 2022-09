Per tutti in Italia il primo episodio di Peppa Pig con due mamme: non si registrano anomalie

In tanti si chiedono cosa avvenga effettivamente nell’episodio di Peppa Pig con due mamme, al punto da porsi quesiti anche sull’eventuale riproposizione della suddetta puntata in Italia. A dirla tutta, occorre scindere il discorso in due elementi, in quanto la coppia lesbica appare fondamentalmente in due situazioni differenti. La prima, nella quale si può soltanto dedurre il tipo di relazione che c’è tra le due, mentre nel secondo caso il concetto viene reso esplicito proprio dalla descrizione della loro figlia. Vale a dire Susy pecora, la migliore amica di Peppa Pig.

Disponibile per tutti in Italia il primo episodio di Peppa Pig con due mamme

Vicenda che abbiamo iniziato a trattare alcuni giorni fa con un primo articolo e che, in giornata, richiede conferme e precisazioni varie. Come sono andate le cose nella gestione dell’episodio di Peppa Pig con due mamme qui in Italia? La premessa che abbiamo fatto con il nostro articolo di oggi è importante per leggere al meglio la situazione e non lasciare nulla al caso, soprattutto alla luce di feroci polemiche probabilmente evitabili.

In particolare, il primo episodio di Peppa Pig con due mamme è già andato in onda nel nostro Paese. Lo trovate sul sito Rai, nella sezione che Rai Yoyo dedica proprio al noto cartone animato. Al minuto 2:30 circa, infatti, possiamo osservare la coppia che lascia Susy pecora a casa della sua amichetta in occasione di una festa. Nessun riferimento esplicito alla natura della loro relazione, ma appare molto evidente la cosa.

Per quanto riguarda la puntata di Peppa Pig con due mamme, in cui il loro ruolo viene spiegato nel dettaglio dalla voce della figlia, dovremo attendere la prossima stagione in Italia. Al momento, infatti, non è prevista alcuna forma di censura e non si segnalano disagi per i bambini che iniziano ad imbattersi in episodi del genere.

