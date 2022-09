Retroscena sulle due mamme nella puntata di Peppa Pig direttamente dalla Gran Bretagna

Occorrono alcune precisazioni a proposito della polemica che sta prendendo piede anche in Italia, in merito alla presenza di due mamme in una puntata della nuova stagione di Peppa Pig. Il celebre maialino tanto amato dai bambini è stato trattato in passato sulle nostre pagine per altre ragioni, visto che sui social avevano preso piede strane teoria su come avesse perso la vita. Oggi tocca precisare che la storia della coppia lesbica sia riportata in modo distorto da alcune testate.

Occorrono chiarimenti sulle due mamme nella puntata di Peppa Pig dalla Gran Bretagna

Già, perché è sufficiente prendere visione di alcune puntate della nuova stagione di Peppa Pig, andate in onda in settimana in Gran Bretagna, per contestualizzare meglio l’accaduto. Le due mamme vengono citate da Penny, che nel corso di un episodio ha specificato quale fosse il lavoro di entrambe, prima di sottolineare di amare gli spaghetti cucinati per lei dalla seconda mamma citata. Chi lascia intendere che tutta la stagione sia caratterizzata da continui riferimenti per “deviare” i piccoli di oggi, giusto per citare alcuni politici odierni, sbaglia di grosso.

Nello specifico, nonostante questa sia la prima volta che la relazione tra le due mamme viene menzionata direttamente nello show, i due maialini più anziani hanno fatto apparizioni precedenti. La mamma dottoressa è stata presentata l’anno scorso in un episodio in cui Peppa Pig deve sottoporsi ad una visita annuale e sente il suo cuore andare “thumpy-dum-thumpy-dum-thumpy-dum”.

In aggiunta a questo, l’intera famiglia con due mamme viene mostrata in un episodio successivo a quello “incriminato”, in cui Peppa Pig organizza una grande festa per il suo pesce rosso. C’è una breve scena in cui le due mamme dicono a Penny di “divertirsi” mentre la lasciano andare. Si può sicuramente sospettare della loro relazione, ma il fatto che sia una coppia non viene menzionato nel modo più assoluto.

