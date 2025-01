Per le solite pagine clickbait sul Codice della Strada è stato abolito il tassametro e i taxi sono gratis

Per le solite pagine clickbait sul Codice della Strada è stato abolito il tassametro e i taxi sono gratis: ormai il filone delle bufale sul Codice della Strada rasenta il limite del grottesco, anzi lo ha superato completamente.

Non bastava sentirsi dire che Salvini vuole obbligarci all’uso di Google Maps per vendere i nostri dati ai Poteri Forti, oppure obbligarci ad avere stufe accese e cassonetti in macchina, adesso dobbiamo sopportare la bufale dell’abolizione del tassametro.

Anche qui abbiamo una bufala aperta seguita da un lunghissimo e confuso articolo il cui scopo è cercare di tirarla in lungo ed offrire una bizzarra giustificazione alla fake news.

In questo caso si parla delle navette messe a disposizione da alcuni esercizi commerciali che ovviamente non c’entrano niente coi taxi.

Sarebbe come se io scrivessi un articolo dichiarando che il taxi è stato abolito per poi parlare del carpooling: ma non voglio dare suggerimenti ai nostri “amici” esperti di fake news.

