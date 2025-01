Ci segnalano i nostri contatti l’esistenza di una fantomatica “multa per il sacco della spazzatura a bordo obbligatorio”. Multa che ovviamente non esiste, fa parte del ricchissimo filone di bufale sul Codice della Strada che ormai hanno lo stesso funzionamento delle bufale dei “siti doppelganger”

Un inquinamento massiccio di articoli, creati apposta per avvelenare il dibattito il più possibile, sovente creati per ottenere l’attenzione di categorie già inclini alla rabbia social e pronte a condividere qualsiasi cosa vada contro i “Poteri Forti”.

È palese il gioco quando si parla di “patente distrutta per la Tachipirina”: si cerca di convertire chi fino a ieri invocava financo potenze straniere a caso per salvarci dalla fake news pandemica di “tachipirina e vigile attesa” alla condivisione massiccia di Tachipirina e vigile in attesa. Come anche è ovvio che si millanta il “coprifuoco nel Codice della Strada” e un “Bonus Salvini ‘io resto a casa'” si strizza l’occhio alle bufale sul lockdown e i loro diffusori.

In questo caso l’obiettivo è eccitare le fantasie della torma dei “noclima”, convinti che il riscaldamento climatico sia una scusa inventata dalle Elite Mondiali che “governano il mondo” per privare i cittadini della libertà e dei loro averi.

Si tratta ovviamente dell’ennesima fake news malamente rappezzata da un ragionamento assolutamente lunare e distorto per cercare di evitare l’accusa di fake.

La “multa per il sacco della spazzatura a bordo obbligatorio” e l’alleanza notutto/bufalari del Codice della Strada

Anche qui si procede a spoilerare il ragionamento: l'”articolo” dichiarando che “devi avere a bordo un sacchetto della spazzatura, altrimenti sarai considerato fuorilegge” e aggiungendo il solito spauracchio delle “multe da record”

A questo punto il condivisore furioso è già partito a rendersi ridicolo condividendo, convinto di poter “far cadere il governo svelando le magagne dei poteri forti”.

Chi sprecherà il suo tempo per leggere capirà come nel finale la bufala vene giustificata: esiste la raccolta differenziata, i diversi materiali vanno conferiti in diversi sacchetti, se per ipotesi un automobilista decidesse di “disfarsi del coprisedile” dovrebbe procurarsi un sacchetto e cercare l’apposito bidone per il conferimento.

E vorremmo che questo fosse un triste scherzo, ma in realtà è solo l’assurda premessa dell’ennesimo assurdo articolo clickbait.

