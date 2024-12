Spiacente, non esiste alcun bonus Salvini di 90 euro per chi resta a casa per la Befana

Le bufale sul Codice della Strada diventano un’invasione sempre più assurda e grottesca, come quella sul bonus Salvini di 90 euro per chi resta a casa per la Befana. Il gioco ormai è palese: partire col titolone e il primo capitolo con una bufala astronomica e con tutte le parole chiave per viralizzare, e poi dedicare l’intero capitolo ad una serie di voli pindarici, salti logici e l’occasionale strafalcione/licenza poetica per cercare di far quadrare la bufala.

Esattamente come la bufala sull'”obbligo di stufa accesa in macchina per non avere le multe” che si declinava in “ma si intende il climatizzatore che è come una stufa” e “si intende di accenderlo per valutare il funzionamento perché se rotto va riparato che è come una multa”, anche in questo caso i “come se” e i “quasi” arrivano a diventare una perversa forma d’arte clickbait.

Anche qui vi spoileriamo il contorto ragionamento: il Canone RAI annuale per il 2025 è di circa 90 euro, i pensionati a basso reddito possono chiedere l’esenzione del Canone RAI, quindi se sei un pensionato (o un diplomatico) e decidi di restare a casa a vedere la TV è “come se Salvini ti desse 90 euro per restare a casa”

Ovviamente il ragionamento è così contorto e assurdo da essere una scusa patetica per echeggiare il “resta a Casa” e quindi eccitare la torma novax alla quale erano già stati dedicati gli articoli sulla patente tolta a chi usa la Tachipirina e su Salvini che introduce il coprifuoco nel Codice della Strada.

Non a caso, tutte teorie che fanno capo alla ur-teoria del Complotto per cui “Salvini vuole togliere la patente a tutti per creare un nuovo stato di polizia” che strizza l’occhio alle teorie novax vintage, rendendo i controlli antidroga i nuovi tamponi.

Siamo di fronte a tecniche così contorte che lo scopo è palese: avere una scusa per piazzare il faccione del Ministro in prima pagina e far cassa su chi ritiene di poter far cadere governi a colpi di improbabili complotti.

