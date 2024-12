L’assurda multa per la stufa spenta in macchina (inventata) e lo stillicidio sul Codice della Strada

L’assurda multa per la stufa spenta in macchina (inventata) supera il limite di quanto abbiamo visto fino ad oggi: la stessa grammatica e ortografia si piegano dinanzi al bisogno spasmodico di fare acchiappaclick

Ovviamente la “stufa spenta in macchina” sarebbe il sistema di riscaldamento, e ovviamente non esiste in nessuna parte del Codice della Strada una norma che imponga la sua accensione.

Si tratta del solito, assurdo, involuto testo basato su voli pindarici creati apposta per giustificare un titolo e un paragrafo introduttivo dolosamente ragebait.

In questo caso vi spoileriamo il (volutamente) contorto ragioamento: riparare un impianto di climatizzazione costa, non ti rendi conto se hai il climatizzatore rotto finché non lo accendi, quindi se non lo accendi e non lo “lubrifichi” (sic!!!) potresti scoprire che sia rotto e dover pagare il costo della riparazione “che è come una multa”.

Ma la riparazione di un veicolo non è una multa, non è tematicamente una multa, non sarà mai una multa.

Esattamente come le precedenti iterazioni, si gioca con le parole chiave del momento. La bufala sul “Codice della strada che introduce il Coprifuoco” stuzzicava i critici del lockdown, la bufala del cittadino “multato per una tachipirina” prendeva le parole chiave novax “Tachipirina e vigile attesa” per riciciclarle come “Tachipirina e vigile in attesa” per rendere virali.

Parlare del climatizzatore auto come “stufa” perché “è come una stufa” è solo apparentemente una prova di ignoranza: siccome in inverno stufe e riscaldamenti sono il tema “caldo” del momento si cerca di rosicchiare qualche click tra chi cerca bufale sulle stufe a gas e il gas russo.

Alla fine, torniamo sempre al ricco filone delle bufale sul Codice della Strada, e da personaggi che passano dal nobilitare le bufale “per colpire i governi” a personaggi che invece, prosaicamente, sfruttano l’aiuto dei primi e l’indignazione dei disinformati per far cassa.

In realtà a voler essere pignoli non è certo “lubrificando il climatizzatore” (!!!!) che si “evita la multa, cioè di spendere per ripararlo”, ma seguendo i consigli di testate di buona reputazione come Quattroruote e non lesinando sulla manutenzione col proprio tecnico di fiducia.

Che vorrà essere pagato, ma meno dei danni fatti inseguendo dubbie clickbait.

