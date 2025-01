Le fake news del cellulare con Google Maps obbligatorio in macchina e IT Wallet “pagati da Salvini”

Le fake news del cellulare con Google Maps obbligatorio in macchina e IT Wallet “pagati da Salvini” fanno parte del ricco filone di bufale sul Codice della Strada che abbiamo imparato ad amare.

E tutte con gli stessi tratti: multe o adempimenti inventati, come l’obbligo di “sacchi della spazzatura in macchina”, o strizzate d’occhio ai vari complottisti ipotizzando Salvini intento a “togliere la patente a chi usa la Tachipirina” e introdurre il lockdown e il coprifuoco nel Codice della Strada.

In questo caso si millantano dei “bonus Salvini” per chi compra cellulari con Google Maps da usarsi in macchina e installare IT Wallet “perché vogliono i nostri dati”.

Si prendono ai fianchi due democratici di boccaloni: l’avido pronto a chiedere il bonus per il cellulare nuovo, e il complottista convinto che IT Wallet e il Codice della Strada siano un complotto di Salvini e della Kasta per ripristinare il Lockdown ed estorcere al popolo italiano i propri dati togliendogli la macchina come nel “Presunto piano dei Poteri Forti”.

In realtà leggendo entrambi gli articoli arriviamo alla terza colonna di queste fake news: assurdi voli pindarici per giustificare un ragionamento contorto e clickbait.

In questo caso si parla delle detrazioni fiscali previste della legge 104/92 per l’acquisto di beni tecnologici in grado di migliorare la vita dei disabili.

Nessun “bonus Salvini” per “rubare i vostri dati” quindi e nessun bonus per il GPS.

Si tratta dell’ennesimo scrocco di click.

