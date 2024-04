Per le fonti russe, gli Ucraini mandano adolescenti al fronte

Per le fonti russe, gli Ucraini mandano adolescenti al fronte: ma abbiamo imparato a scoprire, e spesso anche recentemente che le fonti russe sono ormai inclini all’invenzione libera.

In questo caso le fonti russe hanno ripreso un video relativo ad un’Accademia Militare inventandosi dal nulla che si tratti di baby soldati spediti al fronte.

Anche in questo caso il contenuto fraudolento e ingannevole compie il giro visto da altre notizie delle “fonti russe”: nasce sui soliti canali Telegram Russi, si sposta su account social occidentali per poi essere rilanciati da presunte pagine di informazione (o copie) occidentali, dalle quali poi torna in Russia rinforzando l’opinione pubblica totale.

Come riportato da Open, fact-checker dei circuti IFCN e IDMO, si tratta infatti di un video della scuola militare Ivan Bohlun, riconoscibile dal logo della scuola sulle divise.

Si tratta quindi di collegiali, non di bambini soldati spediti al fronte.

Si ricorda che l’età per la coscrizione in Ucraina è stata recentemente abbassata da 27 a 25 anni, ma sicuramente non all’adolescenza.

