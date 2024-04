No, non è vero che Zelensky ha comprato la dimora di Re Carlo III ad Highgrove House (anche perché non è di Carlo III)

No, non è vero che Zelensky ha comprato la dimora di Re Carlo III ad Highgrove House, anche perché non è di Carlo III. Nonostante il parere delle Fonti Russe, debitamente riportato da portali che parlano anche dei rapporti di Sunak coi “Poteri Forti”, semplicemente la notizia fa acqua.

Un po’ come per le notizie a base di inglesi ridotti a mangiare scoiattoli per la fame, Re Carlo III morto più volte di quanto si creda e simili si tratta di creazioni per uso interno tracimate nella propaganda filorussa ad uso esterno.

Partiamo dalle basi: Re Carlo III non può vendere ciò che non possiede: per decenni Re Carlo III ha detenuto, in quanto Duca di Cornovaglia, l’iconica dimora di Highgrove House.

Dimora che, ovviamente, appartiene ancora al Ducato di Cornovaglia (una fondazione privata che possiede e gestisce le proprietà del ducato), ma ora il Duca di Cornovaglia è il Principe William.

Alla meno peggio quindi il Ducato avrebbe dovuto vendere qualcosa a Zelensky, ma ovviamente se questo fosse accaduto ne avremmo avuto traccia nella contabilità trasparente, ovvero pubblicata anno per anno, del ducato stesso.

Contabilità che avrebbe registrato per l’anno passato un incremento del capitale liquido pari alla vendita dell’immobile che non è avvenuta.

Sappiamo quindi che l’attuale detenzione dell’immobile è in capo a William e non Carlo III, e che entrambi non hanno alcun diritto di vendere alcunché.

Diritto che spetterebbe alla Fondazione del Ducato di Cornovaglia, dato ignoto alle Fonti Russe che hanno imbastito questa bufala.

Fonti russe che ignorano come ad oggi l’immobile faccia ancora parte delle residenze reali protette dal Serious Organised Crime and Police Act 2005 e che l’immobile sia tutt’oggi disponibile per eventi, tour guidati e visite a pagamento il cui ricavato andrà a sostegno della King’s Foundation e del Ducato di Cornovaglia.

Cose impossibili se il nuovo proprietario fosse Zelensky.

Le “fonti russe” avrebbero potuto evitare di strafare dichiarando di essersi sbagliate con la Highgrove House di Grove Park, nel centro di Londra, ma hanno voluto millantare le “fonti interne che giurano cose” come al solito.

Conclusione

No, non è vero che Zelensky ha comprato la dimora di Re Carlo III ad Highgrove House, la quale non appartiene a Carlo III, ma al Ducato di Cornovaglia.

L’attuale Duca di Cornovaglia, peraltro senza alcun diritto di vendita sull’immobile è il Principe William.

Quindi Carlo III non può aver venduto alcunché a chiunque.

