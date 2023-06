Per la terza volta Max Pezzali morto in 8 anni: storia inventata sulla malattia

Ci risiamo, per la terza volta, Max Pezzali morto, visto che in otto anni la storia inventata sulla malattia è diventata un tormentone. Si continua purtroppo a leggere su internet titoli che lasciano pensare alla scomparsa di qualche personaggio famoso e quest’oggi a far notizia è l’addio a Max Pezzali, alimentato dai soliti noti. Il noto cantautore della musica pop anni Novanta si è ritrovato anch’esso a dover fare i conti con questi articoli che ormai stanno sempre più prendendo piede sul web e che non fanno altro che alimentare false notizie.

Rilanciano per la terza volta Max Pezzali morto in 8 anni: titolo inventato sulla malattia

Ennesima bufala di quest’anno, ma anche ennesima bufala sul cantante, visto che le prime fake news in merito risalgono al 2014. Con rilancio nel 2015. Max Pezzali non è assolutamente morto, ma chiaramente il titolo che sta campeggiando in queste ore sul web lascia pensare a ben altro. Come sempre si cerca di attirare l’attenzione degli utenti con titoli ingannevoli, parlando, in questo caso, di addio a Max Pezzali ed addirittura di tragedia per tutta la nazione.

La struttura di questi post è sempre la stessa, provando a fare quante più visualizzazioni possibili creando nell’utente il classico dubbio se l’artista sia scomparso o meno. Approfondendo poi quanto scritto si noterà come l’argomento sia quello della lontananza dalle scene musicali, della sua carriera fatta di momenti di successo con gli 883, della sua parentesi da solista e del suo ultimo album pubblicato nel 2020.

In realtà quest’anno Max Pezzali ha collaborato con Paola e Chiara rivisitando il loro celebre brano Amici come prima che fa parte dell’album Per sempre che sancisce il ritorno delle due sorelle nel panorama musicale. Ciò lascia ben intendere come Max Pezzali non abbia assolutamente deciso di abbandonare le scene, anzi è presente in giro per le piazze italiane con qualche suo concerto, eppure da questo articolo si fa capire ben altro. Max Pezzali non è morto, ma soprattutto non si è ritirato dalle scene musicali.

Un concetto che dovevamo assolutamente precisare, evitando in questo modo che si possano diffondere notizie false a riguardo. Sul web è facile imbattersi in post di questo genere che alimentano bufale, meglio sempre approfondire la fonte prima di diffonderli sui social. Dunque, smentiamo le voci sulla malattia e su Max Pezzali morto.

