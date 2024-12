Per i siti Doppelganger la Germania è allo sfascio per colpa degli immigrati (e c’entrano le elezioni)

Per i siti Doppelganger la Germania è allo sfascio per colpa degli immigrati: parliamo ovviamente di quei siti che sembrano siti legittimi, ma non lo sono. Copie non autorizzate che usano i loghi e i maschi di siti di informazione Occidentali per comporre goffi montaggi frutto dell’Intelligenza Artificiale.

Slideshow di immagini statiche stile “Intervallo RAI” (i vuoti nel palinsesto negli anni ’70 e ’80 riempiti con scene bucoliche e pastorali) con testi vari, spesso politicamente orientati, per definire una narrazione, diffuse mediante post su X e Telegram.

Secondo l’ultima creazione, sottopostaci direttamente da un account troll delle Troll Farm, la Germania è diventata letteralmente un inferno di tossicodipendenza, natalità dimezzata (anziché il corretto dato statistico di -6% circa) e diffusione di malattie veneree e droga.

Droga che secondo lo Spiegel doppelganger, vero e proprio gemello cattivo dello Spiegel reale, dipende dagli immigrati che entrano a frotte in Europa per portre uno stile di vita a base di droghe, alcol, furti e malattie.

Ovviamente nessuno degli “articoli non articoli” citati è mai stato redatto dalla rivista autentica, e non è un caso che lo Spiegel Clone sia apparso all’avvicinarsi delle Elezioni di Febbraio.

Anche i Doppelganger fanno campagna elettorale, ed hanno scelto di parteggiare, per ovvi motivi, per partiti di estrema destra, euroscettici e pronti a tendere una mano al Cremlino principale mandante dei Doppelganger stessi, cercando l’appoggio di utenti pronti a difendere i “valori russi” e la narrazione di un Occidente sbandato e decadente.

Che negli ultimi mesi ci hanno regalato perle di involontaria comicità come Zelensky piccato per essere stato invitato ad un solo party di Puff Diddy, Kamala Harris che investe una ragazzina di colore lasciandola invalida e minacciando la madre di omicidio se avesse parlato, Zelensky che compra la macchina di Hitler per andarci a spasso con Bill Gates e Jeff Bezos, e continuano a farlo confidando nell’incapacità del pubblico, e a volte la scarsa volontà, di riconoscere un sito vero da un sito “taroccato”

