Patrizio Chianese è morto o ancora vivo: il 2024 comincia coi soliti perditempo su TikTok

Inizia ad essere molto fastidioso il trend che, oggi 1 gennaio, ha portato tanti utenti a chiedersi “Patrizio Chianese è morto o ancora vivo?“. Si tratta fondamentalmente di una tendenza che sta cominciando ad essere incontrollabile su TikTok, in quanto alcuni utenti amano evidentemente lanciare video con foto di personaggi famosi all’interno di questo social network, accompagnando il tutto con messaggi testuali che lasciano pensare al peggio. E questo, nonostante le varie notizie siano assolutamente prive di fonti, come avvenuto non molto tempo fa con Laura La Divina.

Patrizio Chianese è morto o ancora vivo? Chiariamoci sulle voci di oggi

Vedere per credere quanto avvenuto in queste ore con Patrizio Chianese morto, stando almeno a quello che emerge dai suddetti post. Da quello che ci risulta, il ragazzo di origini napoletane è vivo e vegeto. Dunque, è altamente probabile che qualcuno abbia voluto sfruttare il cosiddetto hype del momento per tornaconto personale. Già, perché il giovane si è ritrovato al centro di una polemica aspra sul web per un presunto caso di maltrattamento su animali. Non intendiamo scendere in dettagli, in quanto sarà probabilmente il diretto interessato a chiarire il tutto.

Detto questo, il nostro compito è fornire una risposta a chi ci chiede “Patrizio Chianese è morto o ancora vivo?”. Allo stato attuale, non ci sono fonti sufficienti per pensare al peggio, motivo per il quale nel caso in cui doveste essere preoccupati per lui, sentiamo di poter gettare acqua sul fuoco. Come accennato in precedenza, vedremo se arriverà in giornata un suo nuovo contenuto dal profilo ufficiale, in merito ad un ragazzo diventato famoso per i panini preparati in diretta.

Nel frattempo, forniamo una risposta a chi ricondivide video secondo i quali Patrizio Chianese è morto. Ricordiamo sempre di credere solo a fonti autorevoli in circostanze simili e che un post su TikTok non possa mai essere sinonimo di verdetto in contesti del genere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.