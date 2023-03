Parlano di Celine Dion morta oggi, senza conoscere la malattia della cantante

Non potevano certo mancare le bufale su Celine Dion morta, da parte di chi oggi evidentemente ha scarse conoscenze sulla sua malattia. Situazione molto delicata, ci mancherebbe altro, visto che la cantante si è fatta da parte e da tempo non appare sul grande palcoscenico a causa dei problemi di salute che abbiamo già esaminato alcuni mesi fa sul nostro sito. L’occasione fu utile per smentire le prime indiscrezioni fini a sé stesse, a proposito del vaccino come causa di tutti i suoi mali.

Ancora indiscrezioni su Celine Dion morta oggi, ma non conoscono la malattia della cantante

L’annuncio su Celine Dion morta è dunque una fake news. La cantante, però, no sta bene. La sua malattia è poco nota e consiste nella cosiddetta sindrome della persona rigida o SPR, ovvero Stiff person syndrome o stiff-man syndrome. Abbiamo a che fare con una patologia rara, trattandosi di una neuropatologia ad insorgenza progressiva che tende a colpire in prevalenza le donne, stando alle indagini statistiche in questo particolare contesto.

Lei stessa lo ha annunciato a suo tempo, mettendo in evidenza soprattutto gli spasmi. Tuttavia, la sua malattia tende a presentare dolori muscolari, rigidità del torace e degli arti. Ancora, è possibile andare incontro a cadute, crampi, spasmi e astenia. Insomma, problemi non di poco conto per le tante persone (più di quante possiamo immaginare) che purtroppo ogni giorno devono fare i conti con questa malattia.

Sui suoi canali social, va detto, non è attiva da un paio di settimane abbondanti, ma ad oggi non ci sono comunicazioni ufficiali sufficienti per pensare anche lontanamente all’ipotesi Celine Dion morta. Insomma, per queste ragioni sarebbe il caso di darci un taglio con la condivisione di post privi di fonti, che alimentano soltanto la preoccupazione di chi considera la cantante una di famiglia visti i suoi grandi successi del passato.

