Parlano della malattia di Gabriella Golia oggi senza alcun motivo: come sta e chiarimenti

Una recente apparizione televisiva di Gabriella Golia ha innescato inopportunamente alcune speculazioni sulla sua fantomatica malattia. Questo lo scenario che ci tocca affrontare oggi, a poche ore di distanza da un approfondimento simile a proposito di Celin Dion sulle nostre pagine. Se con la cantante c’è una patalogia alla base di ogni discorso, pur con tante fake news allegate, citando il volto storico della televisione italiana (soprattutto a cavallo degli anni ’80 e ’90) si sconfina in titoli acchiappaclick e conseguenti precisazioni.

Smentiamo le voci sulla malattia di Gabriella Golia oggi senza alcuna ragione: necessari chiarimenti

Già, perché aprendo Facebook si può facilmente ritenere che la malattia di Gabriella Golia sia ormai cosa certa. Le cose per fortuna non stanno così e la sua ultima intervista evidenzia come sia semplicemente attiva con ore dedicate al volontariato per combattere il cancro. Nello specifico, analizzando le sue ultime iniziative è possibile apprezzare come si sia spesa tanto in termini di prevenzione sul tumore al seno. Un approccio assolutamente encomiabile, che tuttavia ha creato i presupposti affinché.

Assurdo che nel 2023 ci si imbatta ancora in situazioni simili, ma evidentemente ci sono realtà social pronte a tutto pur di racimolare qualche click tramite utenti incuriositi e preoccupati. In questo caso, la presunta malattia di Gabriella Golia per forza di cose rappresenta un’esca per coloro che si sono imbattuti in post del genere.

Insomma, è giunto il momento di darci un taglio con le voci sulla malattia di Gabriella Golia, in quanto alcune testate stanno sfruttando il suo impegno nella lotta contro il cancro per puntare sul solito clickbait. L’ex annunciatrice televisiva gode di ottima salute, o quantomeno non ci ha mai dato motivo di pensare il contrario in occasione delle sue apparizioni pubbliche. La speranze è che prima o poi determinate pagine Facebook la smettano con questo tipo di approccio.

