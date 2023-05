Ossessionati da Celine Dion morta: bufale ed ultime notizie di oggi sulla malattia

Ci risiamo, con quella che sta diventando una vera e propria ossessione a proposito di Celine Dion morta. Le ultime notizie di oggi non smentiscono certo i riscontri sulla malattia che ormai la limita da anni, ma da qui a decretarne la sua fine per fortuna ce ne passa. Ecco perché anche questo lunedì occorre concentarsi su una fake news tornata ad essere attuale anche in Italia. Alla luce delle segnalazioni che ci sono pervenute, occorre dunque fare chiarezza su questa storia.

Ancora in circolazione la storia di Celine Dion morta: bufale ed ultime notizie di oggi sulla sua malattia

Ad aprile, come avrete notato anche attraverso i nostri approfondimenti in merito, è venuta a galla la notizia della sua scomparsa, tra le altre cose dopo essere apparsa al matrimonio del figlio su una sedie a rotelle. Insomma, rapido peggioramento delle sue condizioni fino al decesso. Le cose, per fortuna, non stanno così, ma oggi 1 maggio occorre constatare il ritorno della bufala virale, visto che soprattutto su Facebook gira la voce relativa al suo decesso.

Non è un caso che anche all’estero ci siano fonti datate appunto 1 maggio, pronte a trattare la smentita di circostanza. I fan di Celine Dion hanno mostrato tutta la loro preoccupazione dopo che una clip di una donna su una sedia a rotelle è diventata virale sui social. Il tutto, accompagnato da questo messaggio: “Questa è Celine che partecipa al matrimonio di suo figlio su una sedia a rotelle“.

Nel video in questione, la donna viene sollevata dalla sedia a rotelle per ballare con lo sposo, suo figlio. La clip è stata vista puntualmente condivisa migliaia di volte. Per fortuna, non è il preludio alla notizia su Celine Dion morta, alla luce delle recenti bufale e delle ultime notizie di oggi sulla malattia della cantante. Anzi, la donna in questione non è la famosissima artista.

