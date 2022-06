Paralizzato per il Genodrome Gabriele Marchetti: cercano il video dell’incidente a Ciao Darwin

Si torna a parlare di Gabriele Marchetti in queste ore, visto che improvvisamente ora tutti cercano il video dell’incidente. Il concorrente di Ciao Darwin che nel 2019 è rimasto vittima di un incidente durante la prova del Genodrome, cadendo e battendo la schiena sui rulli, prima di finire in acqua. Una vicenda che abbiamo trattato già a suo tempo sul nostro sito e che, come avrete intuito, oggi richiede un ulteriore approfondimento. Già, perché adesso abbiamo purtroppo la conferma che l’uomo sarà costretto su una sedie a rotelle per il resto della sua vita.

L’incosciente prova del Genodrome fatale per Gabriele Marchetti: il video dell’incidente a Ciao Darwin non esiste

Braccia e gambe paralizzate, tutto a causa di una caduta nel corso della prova del Genodrome. Gabriele Marchetti era un concorrente di Ciao Darwin e, in occasione di una puntata che è stata registrata ad aprile 2019, è finito in acqua dopo essere scivolato dai rulli. Allo stato attuale, vive in funzione della sua famiglia, non essendo più indipendente, mentre è assistito da due avvocati in una battaglia legale che al momento vede a processo quattro dirigenti.

I dettagli di questa vicenda sono stati forniti in queste ore da Il Corriere della Sera, che ha intervistato lo stesso Gabriele Marchetti. Insomma, evitando che la storia finisse nel dimenticatoio, è diventato nuovamente attuale il suo dramma, mentre si cerca inutilmente il video dell’incidente.. In tanti si chiedono dove sia il video dell’incidente, forse per il solito desiderio di essere inconsciamente morbosi. Anche al cospetto di un fatto che possiamo definire in tutto e per tutto drammatico.

Inutile dire che quelle immagini non siano mai state mandate in onda. Dunque, smettiamola di cercare il video dell’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin, rispettando il suo dramma e quello della famiglia essendo rimasto paralizzato. L’uomo evidenzia anche di essere mai stato cercato da Paolo Bonolis, ma questa è una storia che non ci compete. Qui di seguito trovate il video dell’annuncio del conduttore a suo tempo, che conferma l’autenticità dell’incidente.

