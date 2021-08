Ottenere il green pass con maglietta rossa e pantaloni verdi: l’ultima trovata dei NoVax

Non poteva certo mancare l’ultima trovata dei NoVax, evidentemente intenzionati a scaricare e ad ottenere il green pass senza procedere con la somministrazione del vaccino. E così tocca sfatare un altro tabù, dopo aver chiarito che da domani 12 agosto 2021 la certificazione non verrà cancellata a causa di un regolamento europeo. Ne abbiamo riparlato in mattinata con un altro articolo. Cerchiamo di capire in cosa consista l’ultima leggenda metropolitana, che ha preso piede ad inizio settimana.

Non sarà possibile ottenere il green pass indossando semplicemente maglietta rossa e pantaloni verdi

Scendendo in dettagli, qualcuno pensa realmente che possa essere possibile ottenere il green pass limitandosi ad indossare una maglietta rossa e pantaloni verdi. Ne ha parlato poco fa anche Next Quotidiano. Una storia davvero difficile da credere, ma a quanto pare in alcuni gruppi Facebook, gradualmente rimossi dallo staff che si occupa della gestione di questo social network, c’è chi si aspetta di poter evitare la vaccinazione con un banalissimo stratagemma.

Come si intuisce dall’immagine riportata ad inizio articolo, infatti, si ritiene che indossando una maglietta rossa e pantaloni verdi, il medico capisca la situazione. A quel punto chiederà di scegliere il braccio con il quale procedere, iniettando dell’acqua al posto della dose preposta. Dunque, una truffa con tanto di complici. Peccato che, al momento della prima dose, sia prassi che l’operatore (non necessariamente un medico) chieda la preferenza del braccio. Tralasciando l’incoerenza che si cela dietro il finto stratagemma per ricevere il green pass, come sottolineato da qualcuno:

“Siamo arrivati al massimo della scorrettezza e, mi sia consentito, anche dell’ignoranza! Come puoi rifiutarti di fare il vaccino e poi chiedere, pagando, un green pass farlocco per accedere a certi servizi? Dove sta la coerenza? Non vuoi fare il vaccino per tutti i tuoi motivi? Non farlo, visto che non è obbligatorio, però taci e subiscine le conseguenza!“.

Insomma, toccherà inventarsi altro per ricevere il green pass senza vaccino. Nel frattempo, qualcuno forse è vaccinato, pensando di non esserlo.

