Ora incolpano Alessia Zecchini per l’incidente a Stephen Keenan: come sono andate le cose

Sta superando ogni aspettativa l’andamento del docufilm in onda su Netflix, con cui stiamo apprendendo la storia di Alessia Zecchini e dell’incidente occorso a Stephen Keenan. Un modo per comprendere quanto sia estremo il mondo dell’apnea e come queste persone siano disposte a rischiare la propria vita pur di migliorarsi e battere nuovi record. Come sempre avviene quando prende piede un prodotto multimediale di gran successo, però, c’è chi non riesce a coglierne essenza e significato, deragliando coi soliti commenti social di cui tutti faremmo volentieri a meno.

Nello specifico, abbiamo un trend social con utenti che senza alcun motivo incolpano Alessia Zecchini per l’incidente a Stephen Keenan. A testimonianza del fatto che in pochi sappiano come siano andate le cose. Del resto, vi abbiamo riportato tutte le informazioni possibili sull’incidente con un altro articolo pubblicato un paio di settimane fa. Una vicenda chiara, ormai archiviata anche dal punto di vista legale, che tuttavia ha innescato uscite poco rilevanti di coloro che hanno bisogno di esprimere opinioni su qualsiasi tema caldo.

Nello specifico, il ruolo di Stephen Keenan era proprio quello di aiutare atleti in difficoltà, come nel caso di Alessia Zecchini. Quest’ultima non stava facendo nulla di anormale il giorno dell’incidente, visto che la medesima prova era stata affrontata anche da altri amanti dell’apnea prima di lei. Eppure, abbiamo chi puntualmente punta il dito contro qualcuno, come nel caso dell’azzurra, il cui unico “demerito” è stato quello di avere qualche difficoltà negli ultimi metri della risalita.

Insomma, giusto approfondire i fatti con il prodotto Netflix che parla di Alessia Zecchini e dell’incidente purtroppo fatale per Stephen Keenan, ma non andiamo oltre con accuse che hanno poco senso. Del resto, la stessa Alessia dopo quei fatti ha vissuto un vero e proprio trauma.

