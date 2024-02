Oggi si prova a bloccare chiamate spam dal numero 3402880790 in entrata

Diversi utenti, stando alle segnalazioni che ci sono pervenute nel corso delle ultime ore, vogliono capire come bloccare chiamate spam dal numero 3402880790 in entrata. Nonostante la regolare iscrizione al registro delle opposizioni, infatti, succede spesso di ricevere telefonate da numeri mobile o di rete fissa, quasi sempre con finalità pubblicitarie. In altre circostanze, il nostro smartphone squilla, ma al momento della risposta dall’altra parte non si sente nulla.

Capiamo bloccare chiamate spam dal numero 3402880790 in entrata oggi 22 febbraio

Insomma, nessun pericolo diretto per eventuali abbonamenti indesiderati attivati, o più in generale credito della SIM destinato ad essere prosciugato. Tuttavia, questo non cancella il fastidio di chi riceve chiamate dal numero 3402880790 in entrata, al punto che in tanti vorrebbero capire come bloccare chiamate spam. Altro bombardamento di chiamate in Italia, dunque, anche se a differenza del numero analizzato pochi giorni fa sul nostro sito, in questo frangente appare un po’ più complicato individuare il mittente.

Due le cose da aggiungere a quanto già detto. Da un lato, purtroppo, il filtro che dovrebbe esserci alla base di tutto, per evitare di ricevere telefonate simili, ad oggi è ancora inefficace. Di conseguenza, quello che potete fare è bloccare il singolo numero, come quello menzionato oggi. Per farlo, dovete accedere al vostro registro chiamate, selezionare per qualche secondo il numero in questione, per poi contrassegnarlo come spam. In questo modo, dunque, riuscirete ad archiviare quantomeno il singolo mittente, iniziando a limitare il problema.

In secondo luogo, se non intendete bloccare chiamate spam dal numero 3402880790 in entrata, possiamo soltanto aggiungere che dovrebbe trattarsi di un call center che mira a diventare il vostro consulente per l’energia. Secondo quanto riportato su Tellows tramite le testimonianze di altri utenti, la persona che ci parla mira a conoscere quanto spendiamo, prima di proporci altre soluzioni. Al momento non ci sono gli estremi per parlare di raggiri, ma stiamo approfondendo anche questo.

